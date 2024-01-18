أمم أفريقيا.. تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل صدام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - لا صوت يعلو اليوم الخميس، فوق صوت مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب غانا، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة وكأس الأمم الأفريقية.

تاريخ مواجهات مصر وغانا قبل صدام اليوم

سبق أن التقى المنتخب المصري مع نظيره الغاني في 22 لقاء منهم 14 مباراة ودية، حقق الفراعنة الفوز في 10 مواجهات، والتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في مثلهما.

سجل منتخب مصر 29 هدفًا في شباك منتخب غانا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفًا، ويعد أسامواه جيان لاعب «النجوم السمراء»، هو الهداف التاريخي لمباريات المنتخبين برصيد 3 أهداف.

وكانت أول مباراة رسمية جمعت بين مصر وغانا، في بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 1970 في السودان، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

موعد مباراة مصر وغانا اليوم في كأس أمم إفريقيا

تنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

معلق مباراة مصر وغانا اليوم

يتولى مهمة التعليق على المباراة علي محمد علي.