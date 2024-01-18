أمم أفريقيا.. معلق مباراة مصر وغانا في صدام اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب الجماهير الصدام الكروي المرتقب مساء اليوم الخميس، وذلك بمواجهة منتخب مصر ونظيره منتخب غانا، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

معلق مباراة مصر وغانا اليوم

أسندت قنوات بي إن سبورت مهمة التعليق على المباراة لـ علي محمد علي.

وتنطلق المباراة اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

من المقرر أن تُذاع المباراة عبر قنوات beIN Sport Max 1،2،3.

ترتيب مصر وغانا في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب كاب فيردي (الرأس الأخضر)، جدول ترتيب المجموعة الثانية بـ3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الافتتاحية على غانا 2-1، بينما يحل منتخبا مصر وموزمبيق في المركزين الوصيف والثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.