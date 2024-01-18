ميلان يخطط لتجديد عقد نجمه المطلوب في الدوري الأمريكي

يخطط نادي ميلان الإيطالي إلى تمديد عقد اللاعب الفرنسي، أوليفيه جيرو، وذلك من أجل ضمان استمراره مع الفريق، في ظل اهتمام الدوري الأمريكي بضمه.

وذكرت صحيفة توتو سبورت أنه كان موسم أوليفيه جيرو إيجابيًا للغاية حتى الآن، ولهذا السبب يبدو من المحتمل جدًا أن يعرض عليه ميلان تجديد عقده الجديد الذي ينتهي في 30 يونيو.

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وفي الأسابيع القليلة المقبلة، ستبدأ المحادثات بين الطرفين، والتي سيتم خلالها أيضًا فهم نوايا المهاجم الفرنسي ويمكنه أيضًا تلقي عروض مغرية من بطولات الدوري غير الأوروبية.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن أندية الدوري الأمريكي تراقب وضع جيرو خلال هذه الفترة رفقة النادي اللومباردي.

ويعد التفكير الحالي في ميلان هو المباراة المقبلة يوم السبت أمام أودينيزي وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم.