أرقام كبيرة للمنتخب الكاميروني في تاريخ مشاركاته بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يبحث المنتخب الكاميروني خلال بطولة أمم أفريقيا الحالية 2023 بكوت ديفوار، لاستعادة اللقب الأفريقي الغائب عن خزائنه منذ آخر تتويج له بالبطولة في نسخة 2017 بالجابون.

ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة من العيار الثقيل، أمام المنتخب السنغالي حامل لقب البطولة في النسخة الأخيرة 2021، في تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس، في إطار الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا.

ويشارك المنتخب الكاميروني في البطولة للمرة 21 في تاريخها، كرابع أكثر منتخب مشاركة في البطولة خلف، منتخب مصر ب 26 مشاركة، وكوت ديفوار صاحب ال 25 مشاركة، بالإضافة إلى المنتخب الغاني برصيد 24 مشاركة.

ويأتي المنتخب الكاميروني في المركز الثاني، في قائمة المنتخبات الأكثر تتويجاً بلقب بطولة الأمم الأفريقية برصيد 5 ألقاب أعوام " 1984، 1988، 2000، 2002، 2017"، خلف المنتخب المصري صاحب ال 7 ألقاب قارية.

ويتطلع منتخب " الأسود" خلال هذه النسخة، إلى تكرار إنجاز بطولة 1984، والتي استضافتها كوت ديفوار أيضاً، وتمكن وقتها المنتخب الكاميروني من التتويج باللقب، بعد الفوز على منتخب نيجيريا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في النهائي.

وخسر المنتخب الكاميروني النهائي في مرتين، أعوام " 1986، 2008"، فيما تمكن من الحصول على المركز الثالث في ثلاث نسخ.

ويعتلي أسطورة الكرة الكاميرونية صامويل إيتو، قائمة أكثر اللاعبين في تاريخ منتخب الكاميرون تسجيلاً للأهداف في البطولة، برصيد 18 هدفاً أحرزهما في 6 نسخ أعوام " 2000، 2002، 2006،2004، 2008، 2010".

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