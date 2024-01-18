سيراميكا كليوباترا يكشف موقف ضم شقيق أحمد القندوسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أيمن الرمادي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا عن موقف التعاقد مع شقيق أحمد القندوسي، لاعب الفريق ومشاركته في التدريبات خلال الفترة الحالية.

وقال "الرمادي" في برنامج تلفزيوني عبر قناة "صدى البلد": "شقيق أحمد القندوسي، يتدرب معنا حاليا، وهو لاعب صغير في السن، ولديه مستقبل جيد".

وأوضح: "شقيق القندوسي، يلعب في مركز الجناح، وهو لاعب شاب وواعد للغاية، ونجهزه للمستقبل خاصة وأنه ما زال يحتاج للوقت، من أجل الحصول على الخبرة".

جدير بالذكر أن أحمد القندوسي قام بدعوة شقيقه للتواجد في تدريبات فريق سيراميكا كليوباترا، خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتعاقد معه.

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