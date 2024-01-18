ضربة قوية لمنتخب غانا قبل مواجهة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب غانا لمواجهة مصر الليلة في العاشرة مساء، في الجولة الثانية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ووفقا لصحيفة "kick442" الكاميرونية، وضع الإنجليزي كريس هوتون المدير الفني للنجوم السوداء، اللمسات النهائية على خطة الفريق خلال المران الختامي، ووضح من خلاله استمرار غياب النجم محمد قدوس لاعب فريق ويست هام الإنجليزي وهي ضربة قوية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: دينيس أودوي - ألكساندر دجكيو - محمد ساليسو - جيدون مانساه.

خط الوسط: مجيد أشيميرو - إدريسو بابا - جوزيف بانتسيل.

خط الهجوم: رانسفورد يبواه كونيجسدورفر - جوردان أيو - أنطوان سيمنيو.

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