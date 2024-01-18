الفراعنة في مواجهة النجوم السوداء.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم على "فيسبوك"، "فيديو تحفيزي" للاعبي منتخب مصر قبل مباراة غانا في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا بكوت ديفوار 2023.

ونشر اتحاد الكرة الفيديو بعنوان: "مش هنبطل تشجيع.. الكأس هدفنا".

27 لاعبًا في مران منتخب مصر

واختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادًا لمواجهة غانا في العاشرة مساء اليوم.

وشارك في مران منتخب مصر جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر وعددهم 27 لاعبًا.

ويتقاسم منتخب مصر، وصيف النسخة الماضية والبطل التاريخي للمسابقة برصيد 7 ألقاب، المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع منتخب موزمبيق برصيد نقطة واحدة لكل منهما، عقب تعادلهما 2/2 في الجولة الأولى للمجموعة يوم الأحد الماضي.

وفي المقابل، يتواجد منتخب غانا، الذي يمتلك 4 ألقاب في أمم إفريقيا والساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1982، في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته المباغتة 1 / 2 أمام الرأس الأخضر المتصدر برصيد 3 نقاط في الجولة الافتتاحية.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

واستقر المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا على إجراء تغييرات في التشكيلة من خلال الدفع بإمام عاشور ومروان عطية في وسط الملعب من بداية المباراة.

ويدرس الدفع بعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح من بداية المباراة على الأطراف فيما سيعود محمد صلاح لمكانه في الجناح الأيمن الهجومي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: (أحمد فتوح / محمد حمدي) ومحمد عبدالمنعم و(أحمد حجازي / ياسر إبراهيم) وعمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية و(حمدي فتحي / محمد النني) وإمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر أمام غانا

وتنقل قنوات beIN SPORTS مباراة مصر وغانا اليوم الخميس، فى كأس الأمم الإفريقية.

مواجهات مصر وغانا

يذكر أن مباراة المنتخبين اليوم هي المباراة الخامسة بين مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا، حيث تقابلا في ثلاث مواجهات بدور المجموعات، حقق كل منهما فوزًا واحدًا على الآخر، فيما تعادلا في لقاء وحيد، كما التقى المنتخبان في نهائي نسخة المسابقة عام 2010 في أنجولا، الذي توجت به مصر للمرة السابعة في تاريخها، عقب فوزها 1 / صفر على غانا.