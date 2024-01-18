أمم أفريقيا.. إيميليو نسوي يسجل أول هاتريك بـ"كان" كوت ديفوار

ياسر رشاد - القاهرة - استطاع منتخب غينيا الاستوائية في خطف نظيره غينيا بيساو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباارة التى تجمع المنتخبين حاليًا ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا.

واستطاع إيميليو نسوي لاعب غينيا الاستوائية تسجيل ثلاثية في شباك غينيا بيساو في الدقائق، 21، 51، 61 من عمر المباراة ليسجل أول هاتريك في البطولة بنسختها الحالية التى تحتضنها دولة كوت ديفوار.

وتعادل منتخب غينيا الاستوائية مع نظيره غينيا بيساو، بنتيجة هدف لكل منهما في المواجهة التى تجمعهما حاليًا على ملعب الحسن واتارا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى في الشوط الأول.

سجل إيميلو نسووي الهدف الاول لمنتخب غينيا الاستوائية في الدقيقة 21، وتعادل منتخب غينيا بيساو عن طريق ايستيبان فرنانديز اوبيانج بالخطأ في مرماه ملعنا التقدم في الدقيقة 37.

تشكيل منتخب غينيا الاستوائية

في حراسة المرمى: جيسوس اونو

في خط الدفاع: كارلوس أكابو – باسيلو ندونج – إيستيبان فيرنانديز – ساؤول كوكو باسي

في خط الوسط: فيدريكو بيكورو – جوزيه ماشين ديكومبو – جوزيه أنتونيو بواتشو – بابلو جانيت

في الهجوم: إيبان سلفادور – إيميليو نسوي

تشكيل منتخب غينيا بيساو

في حراسة المرمى: أورابين دجوكو – فالي كاندي – مارسيلو ديالو

في خط الدفاع: سوريانو ماني – جيفرسون إنكادا – ألفا سيميدو – موريتو كاساما في خط الوسط: ماورو تيكسيرا – فيجيريدو دا سيلفا – ماما بالدي

في الهجوم: فرانكولينو ديو.