كواليس الرتوش الأخيرة في مفاوضات باوك اليوناني مع أحمد نادر السيد

ياسر رشاد - القاهرة - الحارس الشاب غير مرتبط بعقد مع الزمالك

الخميس 18/يناير/2024 - 04:24 م 1/18/2024 4:24:06 PM

أعلن نادي باوك اليوناني التعاقد مع أحمد نادر السيد حتى عام 2026، في محاولة ادارة نادي الزمالك لإعادة الحارس إلى صفوف الفريق لكنه لم يكن مرتبط بأي عقود رسمية مع النادي.

ووضع أحمد نادر السيد، الأولوية لديه في الرحيل إلى أوروبا لينضم بشكل رسمي إلى صفوف باوك.

ويعتبر أحمد نادر نجل حارس الزمالك والأهلي والمنتخب الوطنى السابق صاحب موهبة مبشره من مواليد ١٦ يونيه ٢٠٠٣ وكان يلعب بين صفوف فزيلا البرتغالى ضمن فريق الشباب كما لع بي صفو منتخ الشباب

ولم يُقيد أحمد نادر السيد في قائمة الزمالك للموسم الجديد بعد نهاية إعارته لفريق فيزيلا البرتغالي الموسمين الأخيرين.

وستكون تلك التجربة الاحترافية الثانية للحارس بعدما خاض تجربة في فيزيلا البرتغالي.