موعد مباراة مصر وغانا اليوم.. والقنوات المجانية الناقلة.. وتغييرات في تشكيل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر، نظيره الغاني في العاشرة مساء اليوم الخميس، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

اكتفى منتخب مصر بالتعادل الإيجابي أمام موزمبيق، بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمع المنتخبين، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

يقع الفراعنة في المجموعة الثانية بجانب منتخبات موزمبيق، غانا وكاب فيردي.

ويتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على غانا بهدفين لهدف، في الجولة الأولى.

ترتيب المجموعة الثانية لبطولة كأس الأمم الافريقية 2023

1 ) منتخب الرأس الأخضر .. 3 نقاط.

2 ) منتخب مصر .. نقطة واحدة.

3 ) منتخب موزمبيق .. نقطة واحدة.

4 ) منتخب غانا .. بدون رصيد من النقاط.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة غانا

من المتوقع أن يجري فيتوريا عدة تغييرات على التشكيل كالتالي:

فى حراسة مرمي: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: محمد عبد المنعم- ياسر إبراهيم (حجازي)- أحمد فتوح – محمد هاني.

فى الوسط: محمد النني (إمام عاشور)– مروان عطية - حمدي فتحي.

فى خط الهجوم: محمد صلاح- تريزيجيه- مصطفي محمد.

القناة الناقلة

قناة beIN SPORTS1 هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

قنوات مجانية

ويبحث عشاق الكرة في مصر عن مشاهدة مباراة مصر وغانا بشكل مجاني، في ظل نقلها عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة، المالك الحصري لحقوق البطولة في الشرق الأوسط.

ومن القرر أن يتم نقل مباراة مصر وغانا عبر عدد من القنوات المفتوحة، في الأقمار الصناعية المختلفة.

وفيما يلي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا

تردد قناة Canal 11 HD

القمر الصناعي: للهسباسات 30 درجة غربًا

التردد: 12437

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

تردد قناة Sport TV

القمر الصناعي: Hispasat 30W

التردد: 12207

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Live HD

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 11103

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة 5Sport hd

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10840

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة Max sport

القمر الصناعي: Amos 4W

التردد: 10969

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 3/4