مهاجم الزمالك السابق على أعتاب بيراميدز في الميركاتو الشتوي

اقتربت إدارة نادي بيراميدز من التعاقد مع مهاجم الزمالك السابق خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوفه.

وبات مروان حمدي، مهاجم نادي الزمالك السابق، والمصري البورسعيدي الحالي، على أعتاب الانضمام إلى يراميدز، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وينتهي عقد مروان حمدي مع نادي المصري البورسعيدي حتى موسم 2026، بعدما انضم إليه من الزمالك موسم 2022/2023.

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وأنهى مسئولو بيراميدز الاتفاق مع المصري البورسعيدي، للتعاقد مع مروان حمدي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ورحب مروان حمدي بالانتقال إلى صفوف بيراميدز، فيما يتبقى الرتوش الأخيرة لاتمام الصفقة.

وكان أزمة قد نشبت بين مروان حمدي والجماهير خلال مباراة بيراميدز في الدوري المصري الممتاز.

وشارك مروان حمدي مع المصري البورسعيدي هذا الموسم في 5 مباريات، وسجل هدفًا ولم يصنع.