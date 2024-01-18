النسور الخضراء تفوز على ساحل العاجل بهدف نظيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

حقق منتخب نيجيريا الفوز على كوت ديفوار، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2023.

سجل وليام تروست الهدف الوحيد في المباراة لصالح نيجريا، في الدقيقة 55 عن طريق ركلة جزاء.

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث، برصيد 3 نقاط.

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