الامارات | حارس فلسطين: 3 أسباب حرمتنا الفوز على "الأبيض"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع حارس مرمى منتخب فلسطين رامي حمادة السبب وراء تعادلهم أمام المنتخب الوطني الإماراتي 1-1 وعدم الاستفادة من النقص العددي في صفوف "الأبيض" عقب طرد المدافع خلفية الحمادي منذ الدقيقة 37 إلى ثلاثة عوامل هي: سوء الحظ وقلة التركيز والاستعجال.

وقال حمادة في حديثه لقناة "أبوظبي الرياضية": "لقد عملنا كل شيء في المباراة ولكن سوء الحظ وقلة التركيز والاستعجال لأن الانتصار كان مهماً بالنسبة لنا تسبب في خروجنا بهذه النتيجة".

وأضاف: "الحصول على نقطة هو أفضل من لا شيء، يجب علينا أن نعمل على الفوز في الجولة الثالثة أمام هونغ كونغ، ونحن نتطلع للتأهل سواء عبر المركزين الثاني أو الثالث".