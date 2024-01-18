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الامارات | حارس فلسطين: 3 أسباب حرمتنا الفوز على "الأبيض"

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجع حارس مرمى منتخب فلسطين رامي حمادة السبب وراء تعادلهم أمام المنتخب الوطني الإماراتي 1-1 وعدم الاستفادة من النقص العددي في صفوف "الأبيض" عقب طرد المدافع خلفية الحمادي منذ الدقيقة 37 إلى ثلاثة عوامل هي: سوء الحظ وقلة التركيز والاستعجال.

وقال حمادة في حديثه لقناة "أبوظبي ": "لقد عملنا كل شيء في المباراة ولكن سوء الحظ وقلة التركيز والاستعجال لأن الانتصار كان مهماً بالنسبة لنا تسبب في خروجنا بهذه النتيجة".

وأضاف: "الحصول على نقطة هو أفضل من لا شيء، يجب علينا أن نعمل على الفوز في الجولة الثالثة أمام هونغ كونغ، ونحن نتطلع للتأهل سواء عبر المركزين الثاني أو الثالث".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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