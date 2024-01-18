برشلونة يهزم أونيونيستا سالامنكا بثلاثية في كأس إسبانيا

ياسر رشاد - القاهرة - فاز برشلونة على نظيره أونيونيستا سالامنكا، أحد أندية الدرجة الثالثة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "مونيسيبال رينا صوفيا"، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا.

بادر أونيونيستا سالامنكا بالتسجيل عن طريق لاعبه الفارو جوميز في الدقيقة 31 بينما أدرك هدف التعادل النجم فيران توريس في الدقيقة 45 من عمر اللقاء.

وسجل برشلونة هدفين متتاليين عن طريق كوندي، وأليكس بالدي في الدقيقتين 69، و73 ليحسم البارسا النتيجة لصالحه.

تأهل برشلونة الى ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا بعد الإخفاق الكبير في بطولة السوبر الإسباني في النهائي أمام ريال مدريد.

وخسر برشلونة أمام ريال مدريد بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء 14 يناير الجاري بملعب الأول بارك في المملكة العربية السعودية.