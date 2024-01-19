الامارات | كلباء إلى نهائي دوري «رديف الصالات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل اتحاد كلباء إلى المباراة النهائية من دوري رديف الصالات بتعادله مع مضيفه خورفكان 4-4، في مباراة الإياب، أمس، ليتفوق في مجموع المباراتين 10-8 (الذهاب 6-4).



ويلتقي اتحاد كلباء مع البطائح في الدور النهائي يومي 22 و25 يناير الجاري، على أن تُقام مباراة الحسم يوم 29، في حال لم يحرز أي من الفريقين فوزين متتاليين. وأشاد الأمين العام لاتحاد كلباء عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي، بتأهل فريق الرديف للنهائي، وقال في تصريحات صحافية: «نشكر جهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري»، ووصف الحضور الجماهيري بأنه كان مميزاً في كل المباريات، مطالباً بمواصلة التشجيع في المباراة النهائية. وختم: «هدفنا الفوز بدرع الدوري، وترجمة المستوى الفني الذي قدمه اللاعبون طوال الموسم إلى ألقاب، والاستفادة من دعم مجلس الإدارة الذي ساند الفريق من خلال تقديم تسيهلات تمهّد إلى صعودهم منصات التتويج».