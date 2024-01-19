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الامارات | 3 مهرات تدافع عن لقب «غودولفين» في «كيب فيردي»

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جوني جبور - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي، بثلاثة من مهرات الأربع سنوات للدفاع عن لقبه الذي حققه العام الماضي في بطولة «كيب فيردي» للفئة الثانية لمسافة 1600 متر عشبي، حين تخوض اليوم، تحدي الشوط السادس والرئيس، في الأمسية السادسة من كرنفال سباقات دبي على مضمار ميدان، وترعى أشواطها التسع «موانئ دبي العالمية» بإجمالي جوائز تبلغ 2.36 مليون درهم.

ويعول مدرب فريق «غودولفين» شارلي آبلبي، على «أنغليش روز» التي لم تعرف الخسارة في مشاركتيها بعالم السباقات، و«شاينغ جويل» و«سيلفر ليدي». يذكر أن «ويذ ذا مون لايت» أهدت «غودولفين» لقب العام الماضي. وتدخل صراع المنافسة أيضاً «هانتينغ ليدي» لحمدان السبوسي وبإشراف المدرب أحمد بن حرمش، وقد نجحت في مشاركتها الأخيرة في مارس الماضي في تحقيق الفوز على الأرضية الرملية لمضمار جبل علي. كما تدخل دائرة المنافسة، «ميستك بيرل» المملوكة للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، وإشراف المدرب وليام هاغاس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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