الامارات | «دبي البحري» يعرّف المدارس بالشراع الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرق نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باب المدارس التعليمية، من أجل التعريف بالرياضات البحرية والفعاليات التي ينظمها ويحتضنها، ونشاطه المختص في الأكاديميات عبر رياضة الشراع الحديث.

وقال النادي في بيان أمس، إنه أنجز برنامجاً تعريفياً ضمن زيارات دورية إلى المدارس التعليمية في دبي استهلها في المحطة الأولى بمدرسة ساوث فيو دبي، التي شهدت على مدار يومين جرعات مكثفة شارك فيها 450 طالباً وطالبة تعرفوا إلى مهارات الإبحار من قائد المدربين في النادي يوسف خالد البستكي، لاعب النادي السابق في رياضة الشراع الحديث. وحرص عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي محمد الفلاحي، على متابعة البرنامج في مقر المدرسة حيث تسلم درعاً تكريمية من مالك ومدير مدرسة ساوث فيو دبي ديفيد فلينت، تقديراً لهذه المبادرة حيث أكد الأخير أنهم سعداء للغاية بالتعاون مع النادي وفتح آفاق أرحب للتعاون مستقبلاً.