الهلال السعودي يكشف موعد وصول صفقته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف نادي الهلال السعودي عن موعد وصول النجم البرازيلي رينان لودي والمنضم حديثا إلى صفوف الزعيم قادما من نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر منصة " إكس " أنه من المقرر أن يصل رينان لودي إلى المملكة العربية السعودية في وقت مبكر من صباح يوم السبت "

من المقرر أن يقيد الهلال لاعبه الجديد لودي بدلاً من مواطنه المصاب نيمار جونيور الذي ستتم إعادة تسجيله في الميركاتو الصيفي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة بفارق 7 نقاط عن غريمه التقليدي النصر صاحب المركز الثاني.