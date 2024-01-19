كلوب يكشف كواليس محادثته مع صلاح بعد إصابته

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، عن إصابة النجم الدولي محمد صلاح لاعب الريدز، وقائد الفراعنة التي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة غانا في كأس أمم أفريقيا.

وكان محمد صلاح سقط في مباراة مصر وغانا متآثرا بآلام في العضلة الخلفية، ليخرج من اللقاء في الشوط الأول.

قال يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح مع الفراعنة خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بورنموث في بطولة الدوري الإنجليزي: "ليس لدينا معلومة الآن، لقد تحدثت مع مو أمس، وأخبرني أنه شعر ببعض الألم، تقييم هذا النوع من الإصابات يحتاج إلى فحوصات وما إلى ذلك".

وتابع: هذا ما يفعله الجهاز الطبي في المنتخب المصري حاليًا، وبعدها سنعرف أكثر عن حجم الإصابة.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره الغاني بهدفين لكلاهما في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس أمم أفريقيا.

ويأتي منتخب مصر في وصافة المجموعة الثانية برصيد نقطتين خلف كاب فيردي المتصدر بـ 3 نقاط، الذي سيواجه موزمبيق اليوم، فيما يتذيل غانا بنقطة وحيدة.

