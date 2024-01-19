النصر الإماراتي يحث الجماهير على حضور بطولة التحدى

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الزمالك، للمشاركة في بطولتين وديتين بالإمارات، وذلك بعد الوصول أمس الخميس، إلى العاصمة أبوظبي، استعداداً لبدء منافسات البطولة الأولى، غداً السبت.

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ستكون البطولة الودية الأولى للزمالك في الإمارات هي بطولة الوحدة الودية بأبوظبي، المقرر إقامتها بين 18 وحتى 24 يناير الجاري، بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري، وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي في إمارة دبي، خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على إستاد آل مكتوم، معقل نادي النصر الإماراتي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر الإماراتي، تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" يخطر فيها الجماهير التي من المقرر أن تحضر مباريات بطولة كأس دبي للتحدي ببعض التفاصيل، وقام الحساب الرسمي لشرطة دبي بإعادة نشر هذه التغريدة، ما يعني أهميتها.

وكتب حساب النصر: " يرحب بكم نادي النصر الرياضي لحضور مباريات كأس دبي للتحدي لكرة القدم، لضمان استمتاعكم بأجواء المنافسات ولتفادي ازدحام المواقف، ننصح باستخدام المواصلات العامة كما هو موضح في الفيديو".

ويقع مقر نادي النصر في عود ميثاء، حيث قلب دبي، وهي من المناطق التي دائماً ما تشهد ازدحام مروري على مدار اليوم.

يذكر أن الزمالك سيتوجه إلى دبي الخميس المقبل، عقب انتهائه من منافسات بطولة الوحدة الودية يوم الأربعاء.