رسميًا.. فيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك ( مستند)

تلقى نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بشكل رسمي اليوم الجمعة خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” يفيد برفع إيقاف القيد عن القلعة البيضاء.

وأعلن الزمالك في الساعات الماضية عن إنهاء أزمة منع القيد الموقعة على النادي بقرارات من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بعد سداد المستحقات المتأخرة لـ سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ومن المقرر أن يتحرك مسئولو الزمالك في الساعات المقبلة من أجل إبرام صفقات وتدعيم صفوف الفريق الأبيض بعد حل أزمة القيد، خلال انتقالات الشتاء في يناير الجاري.

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ويستعد فريق الزمالك بقيادة معتمد جمال للمواجهة المرتقبة أمام نادي الوحدة الإماراتي في البطولة الودية التي ينظمها الأخير في أبو ظبي.

وجاءت قائمة الزمالك في الإمارات للبطولة الودية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي – محمود حمدي “الونش” – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف “روقا” – نبيل عماد “دونجا” – سيد عبدالله “نيمار” – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم “أوباما” – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – محمد حسام “بيسو” – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.