جمهور منتخب مصر يُحمل محمد صلاح المسؤولية

ياسر رشاد - القاهرة - سقط منتخب مصر في فخ التعادل أمام نظيره غانا، بعد التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، وظهر المنتخب المصري في أسوأ حالاته في الشوط الأول من المباراة، قبل خروج اللاعب الدولي محمد صلاح.

أداء باهت لمنتخب مصر في الشوط الأول في وجود محمد صلاح والنني:

ظهر منتخب مصر بآداء سيئ في الشوط الأول، وذلك في وجود اللاعبين الدوليين محمد صلاح وزميله محمد النني، ولم يؤدِ اللاعبان مع المنتخب منذ بداية النسخة الحالية من بطولة أمم أفريقيا 2023.

أداء منتخب مصر بعد خروج محمد صلاح والنني:

بدأ ظهور آداء منتخب مصر في الشوط الثاني من عمر المباراة، بعد خروج محمد صلاح بداعي الإصابة، ونزول مصطفى فتحي بديلاً له، لنرى التحركات في الملعب من قبل مصطفى الذي لعب بروح عالية منذ نزوله بديلاً.

خروج النني ونزول تريزيجيه:

فيما خرج محمد النني، بعد مرور 60 دقيقة، ونزول تريزيجيه بديلاً له، لنرى انفراجه في منتصف الملعب، ووجود تحركات وكرات سريعة، ما يدل على ضعف النني في منتصف ملعب منتخب مصر.

محمد صلاح يؤدي في ليفربول أكثر من منتخب مصر:

بعد انتهاء مباراتي منتخب مصر في وجود محمد صلاح، ومقارنة بطريقه لعبه مع ناديه ليفربول، وفي كرات مماثلة في الدوري الإنجليزي، كان صلاح يقاتل من أجل صناعة وإحراز الأهداف، على النقيض تمامًا ظهر اللاعب بشكل أثار استياء جموع الشعب المصري كافة، وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن عدم رضاء الجمهور، خصوصًا المباراة الأخيرة التي دفعت بالمنتخب للدخول في حسابات كان في غنى عنها.

التحرر من محمد صلاح سلاح منتخب مصر للظهور جيدًا:

بعد خروج محمد صلاح في مباراة، أمس الخميس، أمام غانا، ظهر اللاعبون بشكل جيد وكأنما دبت الروح مرة أخرى في الملعب، وتحرر اللاعبون منه، وبنزول مصطفى فتحي ظهرت الحركة في هذا المركز، وكأنها إشارة لفيتوريا، مدرب المنتخب الوطني، بأن المستوى هو المقياس لاختيار التشكيل الأمثل للمباريات، وليست الأسماء هي التي تلعب هذا الدور، وبخروج النني، تأكدت تلك المعلومة للبرتغالي، ونأمل أن يتم التصحيح في اللقاءات المقبلة.