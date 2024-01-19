مفاجأة جديدة حول إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر

تلقى منتخب مصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا بشرى سارة في الساعات القليلة الماضية بشأن إصابة الدولي المصري محمد صلاح قائد الفراعنة قبل مواجهة الرأس الأخضر.

وتعرض محمد صلاح لإصابة قوية أثناء مشاركته في مباراة غانا التي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين مساء أمس الخميس في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا.

وخضع محمد صلاح لفحص طبي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إذ تبين وجود مؤشرات إيجابية تشير إلى أن الإصابة لن تعيقه عن استكمال بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية مع الفراعنة.

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وسيبقى محمد صلاح قائد ليفربول في صفوف المنتخب الوطني بطولة كأس الأمم الأفريقية، على أمل الوصول لأبعد نقطة في نسخة 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

ويستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره كاب فيردي يوم الاثنين القادم لحساب الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية.