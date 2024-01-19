صدمة.. أول تعليق من كلوب على إصابة محمد صلاح مع منتخب مصر

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول على إصابة الدولي محمد صلاح مع منتخب مصر خلال مشاركته أمام نظيره منتخب غانا في إطار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا.

وخرج محمد صلاح مصابًا بشد في العضلة الخلفية أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني أمام غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة في كوت ديفوار.

وقال كولب في تصريحات صحفية ” لا نعرف شيئًا حيث أمس تحدثت معه وكان هناك فحص، وسيخضع لفحص طبي وسنعرف المزيد”.

اقرأ أيضًا: رسميًا.. فيفا يرفع إيقاف القيد عن الزمالك ( مستند)

وتابع في حديثه ” بالتأكيد صدمة في هذه اللحظة، ا يمكنك أن ترى أن الأمر كان مثل التعرض لضربة شديدة، ولا يمكنك رؤية ذلك ثم المشاركة”.

وواصل” ندرك أنه نادرًا ما يخرج محمد صلاح، أو يحتاج إلى الخروج، لذا فهو بالتأكيد تعرض لشيء ما ولكن ليس لدي الكثير من المعلومات”.

وعن إرسال طاقم طبي من ليفربول لـ محمد صلاح، أوضح” سنرى بالتأكيد حيث سيعتمد على التشخيص، سيكون هناك فحص بالموجات فوق الصوتية وسوف يقومون بالتصوير بالرنين المغناطيسي وسنرى ا هو وبعد ذلك سنرى ما تخطط له مصر، لكن من السابق لأوانه قول ما سيحدث، آسف”.