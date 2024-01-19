قبل لقائهما غداً في كأس الأمم الأفريقية.. تاريخ مواجهات أنجولا وموريتانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلاقي المنتخب الأنجولي نظيره منتخب موريتانيا، في تمام الساعة السابعة مساء غد السبت، على استاد " السلام" بمدينة بواكي الأنجولية، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة ببطولة أمم أفريقيا 2023.

ويبحث كلا المنتخبين خلال هذه المباراة، إلى تسجيل الفوز الأول لهم في هذه النسخة من البطولة، حيث تعادل المنتخب الأنجولي في الجولة الأولى مع الجزائر بهدف لمثله، فيما تعرض المنتخب الموريتاني للهزيمة بهدف دون مقابل، أمام منتخب الخيول البوركينية.

ويعد هذا هو اللقاء الرابع الذي يجمع بين المنتخبين معاً، حيث سبق لهم وأن تقابلا في ثلاث مواجهات رسمية من قبل، شهدت فوزاً واحداً لكل منتخب، وحضر التعادل في لقاء.

أول لقاء بين المنتخبين، كان في ذهاب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019، وحقق المنتخب الأنجولي الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وهو أكبر انتصار في تاريخ مواجهات الفريقين معاً.

وحقق منتخب " المرابطون" الفوز في لقاء العودة، بنتيجة هدف دون مقابل على منتخب " الغزلان السوداء".

وتواجه المنتخبان معاً مرة واحدة ببطولة كأس أمم أفريقيا، في نسخة 2019 من البطولة بمصر، وانتهى بالتعادل السلبي بينهما.

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