سر رحيل هندرسون عن الاتفاق السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف لاعب الوسط الإنجليزي جوردان هندرسون، المنضم حديثا لصفوف أياكس أمستردام الهولندي، عن سبب رحيله المفاجئ مؤخرا عن فريق الاتفاق السعودي.

هندرسون (33 عاما) انضم لصفوف الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، قادما من فريق ليفربول الإنجليزي مقابل 14 مليون يورو.

ولكن بعد خوض 19 مباراة بكافة المسابقات صنع خلالها 5 أهداف، قرر هندرسون الرحيل بشكل مفاجئ والتنازل عن جميع مستحقاته، رغبة منه في العودة إلى الملاعب الأوروبية.

وأعلن أياكس مساء يوم الخميس، عن تعاقده الرسمي مع هندرسون لمدة موسمين ونصف حتى يونيو/حزيران 2026.

وبعد أقل من 24 ساعة فقط من الإعلان الرسمي عن الصفقة، تحدث هندرسون عن سبب مغادرة الاتفاق، خلال مؤتمر صحفي مساء يوم الجمعة.

وقال هندرسون: "قررت الرحيل عن الدوري السعودي لأسباب تتعلق بكرة القدم فقط، ولا توجد أي خلافات وأحترم هذا البلد كثيرا".

وأضاف: "الناس يرغبون حاليًا في خروجي بتصريحات ضد الدوري السعودي، ولكنني لن أفعل ذلك بكل تأكيد لأنني أحترم جميع المسؤولين الذين تعاملت معهم".

واختتم تصريحاته قائلا: "لديّ احترام كامل للدوري السعودي، وجميع الأندية وخاصة الاتفاق، لأنني كنت سعيدا وشعرت بالاهتمام طوال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن الموقع الرسمي لأياكس أكد "أن قميص هندرسون الذي يحمل الرقم 6 هو الأكثر مبيعا في تاريخ النادي.

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الاتفاق السعودي يواصل تحضيراته لمباراة أم صلال القطري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق استعداداته في التدريب الأخير والذي أقيم صباح اليوم الجمعة على ملعب معسكر أبو ظبي ، تحضيراً لمواجهة فريق أم صلال القطري مساء يوم غدٍ السبت على استاد آل نهيان بأبوظبي ، ضمن منافسات بطولة الوحدة الدولية الودية .

تأتي استعدادات فارس الدهناء في معسكر الإمارات والذي يستمر من 14 إلى 28 يناير الجاري تحضيراً لبقية منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2023/24.

اشتمل المران بقيادة المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد ، على تمارين وقائية والإحماء ، ثم تركز بعد ذلك التدريب على التكتيك الذي سينتهجه فارس الدهناء يوم غدٍ أمام الفريق القطري ، قبل أن يختتم التدريب بتقسيمة على جزء من الملعب، فيما خصص الجهاز الفني في الفترة المسائية تدريب استشفائي للاعبي الفريق في مسبح المعسكر .