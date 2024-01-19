مورينيو يكشف موقفه من تدريب الشباب السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - قررت إدارة روما الثلاثاء الماضي، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد تراجع النتائج خلال المباريات السابقة بالدوري الإيطالي.



وشهدت الفترة الأخيرة مفاوضات مكثفة من قبل عدة أندية أبرزها الشباب السعودي، لتدريب الليوث فيما تبقى من الموسم.

وتقدمت إدارة الشباب تقديم عرضًا للمدرب البرتغالي المخضرم، بعد رحيله عن الذئاب الإيطالية.

وكشفت شبكة "سكاي سبورت" في نسختها الإيطالية، عن أن مورينيو قرر رفض عرض الشباب السعودي.

وأوضحت الشبكة الإيطالية، أن مورينيو لن يكون في عجله من تحديد مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة، حيث أن هناك عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في التعاقد معه وعلى رأسهم نيوكاسل يونايتد.

الجدير بالذكر أن مورينيو كان يمتلك عقدًا مع روما حتى نهاية الموسم، لكن إدارة النادي الإيطالي قررت رحيله قبل نهاية الموسم الجاري.