الامارات | 4 «فوائد فنية» لمنتخب مصر بعد إصابة محمد صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرج منتخب مصر لكرة القدم بأربع فوائد فنية بعد خروج نجمه وقائده محمد صلاح بسبب الإصابة، خلال لقاء غانا في الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في ضيافة ساحل العاج، والذي انتهى أول من أمس بالتعادل 2-2، ضمن مباريات المجموعة الثانية. وحقق المنتخب المصري رقماً سلبياً في البطولة حتى الآن، إذ لم يسبق أن غاب عنه الانتصار في أول مباراتين في البطولة منذ 32 عاماً. وتلتقي مصر مع الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات الثلاثاء المقبل، بينما تواجه غانا موزمبيق. ومن شأن فوز مصر في اللقاء المقبل أن يؤهلها مباشرة دون النظر لنتيجة موزمبيق مع غانا، بينما في حال التعادل أو الخسارة سيتوجب على مصر انتظار نتائج الآخرين وستدخل في حسابات معقدة.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الأول من مباراة غانا، سقط صلاح مصاباً من دون تدخل من أحد، وطلب الاستبدال بسبب شكوى آلام في العضلة الخلفية. وعلى الرغم من تأثير غياب صلاح الكبير في المنتخب المصري، لكن أداء «الفراعنة» تحسّن بصورة كبيرة وقدّم شوطاً ثانياً مثالياً أمام غانا مكنه من تسجيل هدفين وتفادي الخسارة، وتالياً الفوائد الفنية الأربع:

تألق مرموش

فرض عمر مرموش نفسه نجماً فوق العادة لمباراة مصر وغانا، إذ نجح في تسجيل هدف هو الأول له في تاريخ البطولة. وتألق اللاعب في ثلاثة مراكز، حينما بدأ اللقاء كجناح أيسر وساند محمد حمدي، ثم مركز لاعب وسط مهاجم في طريقة لعب (4-2-3-1)، وكذلك ظهر خلال اللعب كرأس حربة ثانٍ بجانب مصطفى محمد بعد تغيير الطريقة إلى (4-2-2-2) لفترة قبل أن يتم استبداله.

جماعية الأداء

قدّم منتخب مصر أداءً مختلفاً بعد خروج محمد صلاح من حيث الروح القتالية العالية واللعب الجماعي، فتحرر أكثر من لاعب، بعد الأدوار التي كانت تُستقطع منهم لصالح مهاجم ليفربول، فبجانب تألق مرموش، ظهر إمام عاشور بشكل هجومي أكبر، وكان مؤثراً في نصف ملعب غانا، والأمر نفسه قام به لاعب خط الوسط حمدي فتحي، إلى جانب قيام الظهير الأيمن، عمر كمال بأدوار هجومية في الجهة اليمنى، بعد أن كان منغلقاً على الجانب الدفاعي لوجود محمد صلاح.

مفاجأة فتحي

فاجأ مدرب منتخب مصر فيتوريا، الجميع بإشراك مصطفى فتحي بديلاً لمحمد صلاح، إذ فضل فيتوريا الاعتماد على لاعب يُجيد اللعب بالقدم اليسرى لشغل هذا المركز، لينجح فتحي بفضل مهاراته العالية في إيجاد ثغرات في دفاع غانا المُنكمش، وصنع العديد من الفرص، كما أضاع أكثر من هدف كان بالإمكان أن يمنح مصر التفوق في النتيجة.

توليفة جديدة

خلفت إصابة صلاح توليفة جديدة في تشكيلة المنتخب المصري بوجود الثنائي عمر مرموش وتريزيغيه اللذين لعبا للمرة الأولى معاً منذ أن انضم الأول إلى تشكيلة منتخب مصر في عام 2021، إذ اعتادت الجماهير أن تُشاهد أياً منهما بديلاً للآخر، سواء في المباريات الرسمية أو الودية، لينجحا معاً في تقديم أدوار مختلفة حسّنت شكل الأداء الجمالي لمنتخب مصر.

«الرطوبة» تقلق الجزائر أمام بوركينا فاسو.. وتونس تصطدم بمالي

تشكو المنتخبات العربية المشاركة في كأس إفريقيا المقامة حالياً في ساحل العاج، ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة العالية، والتي بلغت خلال لقاء مصر وغانا أول من أمس نسبة 80%.

وستكون الأزمة أكبر بالنسبة لمنتخب الجزائر حين يلتقي بوركينا فاسو اليوم، حيث سيكون توقيت المباراة مبكراً (الساعة الثانية ظهراً بتوقيت ساحل العاج - السادسة مساء بتوقيت الإمارات)، ما سيعني أن المباراة ستُقام في ارتفاع كبير للغاية لنسب الرطوبة والحرارة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة في مدينة بواكي حيث تُقام المباراة إلى 37 درجة مئوية، ما يعني معاناة كبيرة لمنتخب الجزائر عكس منتخب بوركينا فاسو، الذي اعتاد لاعبوه هذه الأجواء المناخية الحارة.

ويدرك منتخب الجزائر أن مواجهة بوركينا فاسو لن تكون سهلة، خصوصاً أنه يبحث عن انتصاره الأول في المسابقة بعد التعادل المخيب أمام أنغولا عن المجموعة الرابعة، والتي تشهد اليوم أيضاً لقاء بين أنغولا وموريتانيا.

وبات ارتفاع درجات الحرارة أزمة كبيرة للمنتخبات العربية التي لم تعتد اللعب في هذه الأجواء المناخية الصعبة.

وفي مباراة ثالثة اليوم، تلتقي تونس في اختبار صعب مع مالي، حيث لا بديل لتونس عن الفوز للحفاظ على فرصة التأهل عن المجموعة الخامسة.

مباريات اليوم

الجزائر - بوركينا فاسو 18:00

موريتانيا - أنغولا 21:00

تونس - مالي 00:00