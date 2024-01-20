الامارات | العراق يصدم اليابان بعد 42 سنة.. ويتأهل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق المنتخب العراقي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على اليابان أقوى المرشحين لإحراز اللقب 2-1، وضمن التأهل إلى الدور الثاني على استاد المدينة التعليمية أمام 38663 متفرجاً، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر.

وسجل أيمن حسين الهدفين في الدقيقتين (5 و45+5)، وواتارو ايندو (90+4) هدف اليابان.

وتصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط مقابل ثلاث لليابان.

وضمن «أسود الرافدين» التأهل إلى الدور ثمن النهائي برفقة قطر المضيفة وأستراليا.

والخسارة هي الأولى لليابان في 26 مباراة خاضتها في دور المجموعات في النهائيات القارية، في حين حقق العراق فوزه الأول على اليابان منذ عام 1982 خلال دورة الألعاب الآسيوية.

وأجرى مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس خمسة تغييرات على التشكيلة التي تغلبت على إندونيسيا 3-1 الاثنين الماضي، فجلس علي عدنان ومهند علي وزيدان إقبال وأسامة الرشيد وميرخاس دوسكي على مقاعد البدلاء، وحل بدلاً من هؤلاء ريبين سولاقا وفرانس بطرس ويوسف الأمين وأيمن حسين وأحمد يحيى.

في المقابل، أجرى مدرب اليابان هاجيمي مورياسو تغييرين فقط على تشكيلة منتخب اليابان، فلعب تاكوما أسانو وتاكيفوسا كوبو بدلاً من ماو هوسويا وكيتو ناكامورا، في حين استمر غياب جناح برايتون الإنجليزي كاورو ميتوما الموجود ضمن التشكيلة الرسمية، لكنه لم يتعافَ من إصابة تعرض لها في صفوف ناديه.