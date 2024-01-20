الامارات | دوري «الهواة» يُسدل الستار على رحلة الذهاب اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، منافسات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» في ختام منافسات مرحلة الذهاب، بإقامة خمس مباريات يلتقي فيها دبا الفجيرة مع الرمس، والعروبة مع العربي، ودبا الحصن مع التعاون، و«غلف يونايتد» مع الحمرية، و«غلف إف سي» مع الجزيرة الحمراء، وتتواصل المباريات غداً بثلاث مباريات يتقابل فيها الذيد مع الفجيرة، و«سيتي» مع مصفوت، و«يونايتد إف سي» مع مسافي.

ويتصدر العروبة الدوري برصيد 39 نقطة، يليه الظفرة ودبا الحصن (31 نقطة)، ثم العربي (26 نقطة)، ومسافي (25 نقطة)، ودبا الفجيرة (23 نقطة)، والجزيرة الحمراء (23 نقطة)، والذيد ويونايتد والتعاون (21 نقطة)، والفجيرة (20 نقطة)، و«غلف إف سي» (17 نقطة)، والحمرية (15 نقطة)، ثم غلف يونايتد (14 نقطة)، ومصفوت (12 نقطة)، وأخيراً سيتي والرمس (6 نقاط).