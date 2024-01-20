سيد عبدالحفيظ يثير الجدل: زيزو في الأهلي



محمد اسماعيل - القاهرة - أثار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للنادي الأهلي الجدل خلال تواجده في إحدى البرامج الرياضية بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك للنادي الأهلي.

قال سيد عبدالحفيظ خلال تواجده في برنامج تلفزيوني عبر قناة "إم بي سي مصر": "المنتخب المصري به 8 نجوم من الأهلي هم، محمد الشناوي و عمر كمال عبد الواحد، ومحمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، وكهربا، ومحمد هاني، وإمام عاشور وزيزو التاسع ضاحكا".

وواصل "عبدالحفيظ المزاح قائلا: "حالة ضم أحمد سيد زيزو سيكون 9 نجوم من الأهلي بالمنتخب الوطني المصري، وأنا طبعا بهزر هي مش معلومة ولا حاجة".

وأتم تصريحاته: "طبعا أتمنى انضمام زيزو للنادي الأهلي، بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في عام 2025، لآن لاعب كبير ومميز".