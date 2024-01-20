إبراهيم سعيد منتقدًا محمد صلاح: الإصابة مريبة وأنا عملتها قبل كده في 2006

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح بعد خروجه من مباراة مصر وغانا للإصابة.

قال إبراهيم سعيد في تصريحات تليفزيونية، “ هناك علامة استفهام على خروج محمد صلاح من المباراة، والموضوع مريب وأنا عارف إن كلامي ممكن يزعل ناس وأولهم صلاح، لكن أنا بتكلم على بلدي”.

وأضاف: “وقوع محمد صلاح كان مريبا، خاصة إنه قبلها لم يحدث أي التحام مع لاعب أو جري مسافة طويلة، مرة واحدة اتفاجئنا بيه على الأرض، أنا عملت نفس اللي عمله محمد صلاح في أمم إفريقيا 2006، لكنه كان وقت ركلات الترجيح في المباراة النهائية اللي على أرضي”.

وواصل إبراهيم سعيد “ إصابة محمد صلاح غريبة، وهل هو مش عاجبه منتخب مصر؟، وشايف إنه أعلى منه، وطموحه مع ليفربول ويكون إنجازاته لنفسه واسمه، هل اشتكى قبل المباراة؟، وشارك وهو يعاني من إجهاد في الخلفية، وفيتوريا دفع بيه وهو مش بكامل جاهزيته، أم اللاعب شاف إنها مش ماشية معاه ولاعبي غانا بتلعب بعنف”.

وأتم تصريحاته “ لا يوجد سبب للإصابة حتى الآن، والجهاز الطبي لم يجر له اختبارا داخل الملعب لتحديد مدى جاهزيته لاستكمال المباراة، لكننا اتفاجئنا بخروج محمد صلاح من الملعب، هل هو من يتخذ القرار؟، هل محمد صلاح هو من يضع تشكيل المنتخب ويختار التغييرات؟، أين دور الجهاز الطبي والفني، هل محمد صلاح تخلى عن منتخب مصر؟، من المفترض أنه لاعب محترف أكثر من ذلك”.