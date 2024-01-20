معلول ضد ديانج.. موعد مباراة منتخب تونس ومالي في كأس أمم أفريقيا

ينتظر جماهير الاهلي مواجهة قوية تجمع بين ثنائي المارد الأحمر علي معلول وأليو ديانج في مباراة مالي ضد تونس بـ كأس أمم افريقيا.

من المقرر أن يلتقي منتخب تونس مع نظيره مالي ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا.

يقع منتخب تونس ومالي في المجموعة الخامسة من مجموعات كأس الأمم الأفريقية رفقة كل من جنوب أفريقيا وناميبيا.

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كان منتخب مالي قد نجح في الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد، بينما بدأ منتخب تونس مشواره في البطولة بالخسارة أمام ناميبيا بهدف نظيف.

موعد مباراة تونس ضد مالي في أمم أفريقيا

ستقام المباراة مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير على ملعب أمادو جون كوليبالي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

يعتلي مالي صدارة ترتيب المجموعة بـ 3 نقاط متساوياً مع ناميبيا، بينما يحتل منتخب تونس المركز الثالث بدون نقاط.