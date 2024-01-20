الامارات | بطل إيطاليا يعزز هجومه بالبلجيكي نغونج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عزّز نابولي، بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، هجومه بالبلجيكي سيريل نغونج قادماً من منافسه المحلي فيرونا، وفق ما أعلن الجمعة.

ولم يكشف نابولي الذي يسير للتخلّي عن لقب الدوري كونه يترنح في المركز الثامن بفارق 20 نقطة عن إنتر المتصدر بعد 20 مرحلة، عن قيمة أو مدة العقد الذي سيربطه بالبلجيكي البالغ 23 عاماً والذي دافع عن ألوان فيرونا منذ كانون الثاني/يناير 2023 بعدما انضم إليه من غرونينغن الهولندي.

لكن الصحافة الإيطالية تحدثت عن أن النادي الجنوبي تكبد 20 مليون يورو لضم المهاجم السابق لكلوب بروج الذي سجل 11 هدفاً في 33 مباراة خاضها في الدوري الإيطالي بألوان فيرونا، بينها 6 هذا الموسم.

وبات نغونج ثالث تعاقد لنابولي هذا الشهر بعد باسكوالي ماتسوكي (ساليرنيتانا) والعاجي حامد تراوريه (بورنموث الإنكليزي).

وما زال نابولي الذي تخلى عن مدربه الفرنسي الجديد رودي غارسيا واستعان بمدربه السابق والتر ماتزاري، في مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يخوض اختباراً صعباً في ثمن النهائي ضد برشلونة الإسباني (يلعب الذهاب على أرضه في 21 الشهر المقبل على أن يكون الإياب في 12 آذار/مارس).

وتأهل الفريق الجنوبي الخميس إلى نهائي مسابقة الكأس السوبر الإيطالية بحلتها الجديدة بفوزه الكبير على فيورنتينا 3-0 في الرياض، ليلتقي الإثنين مع إنتر الفائز الجمعة على لاتسيو بالنتيجة ذاتها، فيما انتهى مشواره في مسابقة الكأس المحلية بسقوطه المذل في ثمن النهائي على أرضه أمام فروزينوني 0-4.