الكشف عن سبب تغيير موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس

قامت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بتغيير موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس وذلك لحساب الجولة ٢٢ من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أنه سيتم لعب مباراة الجولة ٢٢ من الليغا على ملعب غران كناريا يوم السبت 27 يناير بدلًا من يوم الأحد 28 من ذات الشهر.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه عود سبب تغيير توقيت المباراة بين غران كناريا والنادي الملكي إلى خروج فريق المدرب كارلو أنشيلوتي من دور الـ16 لبطولة كأس الملك، على يد أتلتيكو مدريد على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.

وقد تعرض ريال مدريد للهزيمة في تلك المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين وذلك بعدما امتدت المباراة إلى الأشواط الإضافية.

وسيلعب أتلتيكو مدريد في الدور القادم من كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية في مباراة لن تكون بالسهلة على لاعبي المدرب دييجو سيميوني.

من جانبه، ستكون المباراة المقبلة لريال مدريد يوم الأحد أمام ألميريا ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.