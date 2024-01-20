تشيلسي يهدد انتقال نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد

يفكر نادي تشيلسي الإنجليزي في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز في محاولة لتعزيز صفوف فريق المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

وفقًا لموقع “فوتبول لندن”، فإن تشيلسي يراقب ديفيز ويخطط لضم اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، والذي يعد أيضًا هدفًا لريال مدريد.

وأضاف التقرير أن نادي غرب لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز مستعد لبذل قصارى جهده من أجل الظهير الأيسر الكندي في الصيف.

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وينتهي عقد ديفيز الحالي مع بايرن ميونخ في نهاية موسم 2024-25.

وفي الوقت نفسه، عانى تشيلسي في الجانب الأيسر من الدفاع مؤخرًا.

من جانبه عانى بن تشيلويل، الخيار الأول من مشاكل إصابة لا هوادة فيها في الأشهر الأخيرة.

من ناحية أخرى، انضم إيان ماتسن إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة الأسبوع الماضي وقد يصبح انتقاله دائمًا في نهاية الموسم.