مارسيليا الفرنسي يستهدف التعاقد مع نجم آرسنال

يتطلع نادي مارسيليا الفرنسي إلى بحث إمكانية إعادة التعاقد مع نونو تافاريس لاعب أرسنال، المعار حاليًا إلى فريق نوتنجهام فورست.

يأتي ذلك كجزء من استراتيجيتهم لتعزيز مركز الظهير الأيسر، بعد التغييرات الأخيرة في تشكيلتهم.

أدى سعي مرسيليا للحصول على ظهير أيسر ثانٍ إلى العودة إلى نونو تافاريس لاعب أرسنال ، المعار حاليًا إلى نوتنجهام فورست .

طالع أيضًا: تشيلسي يهدد انتقال نجم بايرن ميونخ إلى ريال مدريد

بعد بيع رينان لودي إلى الهلال مقابل 23 مليون يورو، والاستحواذ الأخير على أوليسيس جارسيا من يونج بويز بيرن مقابل 3 ملايين يورو، يجد مارسيليا نفسه في حاجة إلى تعزيز الجانب الأيسر.

ورغم إضافة جارسيا، فإن قيادة مرسيليا تدرك الحاجة إلى لاعب آخر في هذا المركز. لقد استكشفوا خيارات مختلفة ، لكنهم لم يتابعوا هذا الأمر بشكل أكبر بسبب تعقيد الصفقة.

تافاريس، الذي قضى فترة إعارة مع مرسيليا الموسم الماضي، ولعب 31 مباراة في الدوري الفرنسي، يجد نفسه في وضع أقل ملاءمة في نوتنغهام فورست، على الرغم من أن الأمور بدأت تتغير تحت قيادة مدربهم الجديد.

ومع عدم استغلاله بشكل كافٍ في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث شارك في ثلاث مباريات فقط، يقال إن المدافع البرتغالي البالغ من العمر 23 عامًا منفتح على الانتقال، مما يجعل العودة إلى مرسيليا احتمالًا ممكنًا.