نجم حرس الحدود يدخل دائرة اهتمامات الاهلي

بات أحد نجوم نادي حرس الحدود على أعتاب الانتقال لصفوف النادي الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعزيز صفوف المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وفتح النادي الاهلي في الفترة الأخيرة العديد من خطوط التواصل مع أكثر من لاعب للحصول على خدماتهم خلال الميركاتو الشتوي الحاري.

وعرضت لجنة التخطيط بالنادي الاهلي على السويسري السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قبل السفر إلى الإمارات لخوض معسكر إعداد خارجي، المهاجم الشاب محمود ممدوح لضمه في الشتاء الحالي.

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ومن المقرر أن يدرس المدرب السويسري ملف التعاقد مع مهاجم حرس الحدود في الأيام القادمة لمنح قراره النهائي إلى إدارة النادي.

وكان الاهلي قد فتح اتصالات قوية لضم أوفا، مهاجم إنبي، ومروان حمدي، مهاجم المصري قبل أن يتم تجميدها بسبب المغالاة المادية في قيمة الصفقة من جانب إدارة الناديين.