ماذا يفعل المنتخب المصري في المباريات الرسمية دون محمد صلاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - يغيب نجم المنتخب المصري محمد صلاح عن المباراة المقبلة للفراعنة أمام منتخب الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة أمم أفريقيا 2023، بسبب الإصابة.

وكان نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مواجهة غانا الماضية بالبطولة، ليخرج على إثرها من المباراة قبل انتهاء شوط اللقاء الأول بدقائق.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس عبر حسابه الرسمي، أن إصابة صلاح سوف تبعده عن المباراتين المقبلتين، أمام منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة، وفي مواجهة دور ال 16 بالبطولة في حال تمكن المنتخب المصري من الصعود.

وخاض المنتخب المصري 13 مباراة رسمية دون مشاركة محمد صلاح، تمكن من تحقيق الفوز في 6 لقاءات، وتعادلا في 4 لقاءات، وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات، أمام كلا من " تشاد، أوروجواي وأثيوبيا".

اقرأ أيضا:

بديل محمد صلاح في مباراة مصر وكاب فيردي

قد يغادر البطولة.. اتحاد الكرة يعلن مدة غياب محمد صلاح رسميا

5 من 10.. ماذا يفعل منتخب مصر في غياب صلاح "اضطراريا"؟