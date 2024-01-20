لتحقيق الانتصار الأول.. تعرف على موعد مباراة زامبيا وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد منتخب زامبيا لمواجهة نظيره المنتخب التنزاني غداً، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة ببطولة الأمم الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب " لوران بوكو" بكوت ديفوار.

ويتواجد منتخبا زامبيا وتنزانيا في المجموعة السادسة بالبطولة، رفقة كلا من " المغرب والكونغو الديمقراطية.

ولم يتمكن أي من المنتخبين، من تحقيق الانتصار خلال الجولة الماضية، حيث تعرض منتخب تنزانيا للهزيمة أمام المغرب بثلاثية نظيفة، فيما تعادل منتخب زامبيا أمام نظيره الكونغولي، بهدف لمثله.

وقررت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، تعيين الحكم البنيني لويس ديجيندو حكماً للساحة، على أن يعاون كلا من أيمافو أولريش، وساميك موديبو، والأنجولي بوبو تراوري حكماً رابعاً، وحكمي الفار دحان بيدا ويساعده عيسى سي.

اقرأ أيضا:

لقاء ثنائي الأهلي.. موعد مباراة تونس ومالي في كأس الأمم الإفريقية 2023

كمبيوتر أوبتا يتوقع نتيجة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس الأمم الإفريقية

قناة مفتوحة مجانا لمشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو