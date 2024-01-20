دي يونج يكشف أهداف برشلونة هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الدولي الهولندي فرينكي دي يونج، لاعب برشلونة الإسباني، الأهداف التي يرغب البارسا ولاعبوه في تحقيقها خلال الموسم الحالي 2023/2024.

وأكد دي يونج أن التتويج بدوري أبطال أوروبا يعد هدف أساسي للبلوجرانا بجانب المنافسة على الألقاب المحلية خلال الموسم الجاري.

تصريحات دي يونج

تحدث دي يونج في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لبرشلونة، حيث قال: "بالتأكيد، هدفنا خلال الموسم الحالي هو الذهاب بعيدًا في بطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك لأننا خرجنا من دور المجموعات في الموسمين الماضيين، لو لم نحقق اللقب لن يكون شيء كارثي، لكن هدفنا يبقى هو الفوز بها".

بينما تطرق للحديث عن التغيرات التي طرأت عليه بعد انضمامه خلال 2019، فقال: "أصبحت أنضج قليلًا، أنا أكبر ببضع سنوات، أتمنى أن أتحسن كلاعب واستمر في التحسن والفوز بالألقاب مع الفريق، هذا هو هدفي دائمًا".

بينما تحدث عن غياب جافي، فقال: "بكل تأكيد هؤلاء يؤثرون دائمًا على الفريق، بالأخص عندما يكونون بأهمية جافي وتير شتيجن، تعاني جميع الفرق من غياب اللاعبين الأساسيين، ونحن كذلك".

وأتم دي يونج تصريحاته، فقال: "أنا سعيد بـ فيرمين وجافي وجميع الشباب الذين يقولون أنني قدوة بالنسبة لهم، وأتمنى أن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل الفريق".