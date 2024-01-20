ميكالي يعلن تشكيل المنتخب الأولمبي أمام العراق

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تشكيل الفراعنة أمام نظيره العراقي فى معسكر دبي، في ثاني لقاءاته بدورة دبي الدولية الودية، والتي تستضيفها الإمارات في الفترة 17 إلى 28 يناير الجاري.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي أمام قطر:

حمزة علاء حارس المرمي- محمد مغربي وحسام عبد المجيد واحمد عيد وكريم الدبيس -محمود جهاد ومحمد شحاته وعمر الساعي - احمد عاطف قطة ومصطفي ميسي - اسامة فيصل.

وتبدأ المباراة فى الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة أون تايم سبورتس.

واختتم منتخب مصر الأولمبي تدريباته امس الجمعة، استعدادا لمواجهة العراق وديا اليوَم السبت، في المباراة المقرر إقامتها في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، فى ثاني مباريات معسكره الجاري بالإمارات، والذى يأتي ضمن برنامج إعداده، للمشاركة فى نهائيات أولمبياد باريس 2024.

موعد مباراة المنتخب الأولمبي أمام العراق والقناة الناقلة

وتقام مباراة المنتخب الأولمبي ونظيره العراقي، في الخامسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، فيما تذاع المباراة عبر قناة اون تايم سبورت.