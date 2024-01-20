الامارات | من "سلة دبي".. بطل الفلبين يتلذذ "البرتقالة الدمشقية"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد فريق "سترونغ غروب" الفلبيني على سلاحه الفعال والرميات الثلاثية، لتحقيق انتصاره العريض على الوحدة السوري الشهر بـ "البرتقالة الدمشقية"، جاء بفارق 22 نقطة، وبنتيجة (89-67)، في مباراة جمعتهما اليوم السبت، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في دوري مجموعات بطولة دبي الدولية لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة نادي النصر بدبي، وتمتد في نسختها الـ 33 حتى 28 يناير الجاري.

وساهمت الرميات الـ 17 الناجحة للاعبي فريق "سترونغ جروب" على مدار شوطي المباراة في منحهم التفوق طيلة مراحل اللقاء، وبسط أفضليتهم المطلقة على نتائج الفترات الأربعة للمباراة بواقع (23-14 و20-16 و21-18 و25-19).

واهدى الانتصار الثاني على التوالي لفريق "سترونغ غروب" البقاء في شراكة مع فريق "أهلي طرابلس" في صدارة فرق المجموعة الثانية، بالعلامة الكاملة ورصيد أربعة نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن كل من منتخب الإمارات، والوحدة السوري، وفريقا هومنتمن وبيروت اللبنانيين، الذين تشاركوا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ويواصل فريقي الوحدة السوري، و"سترونغ جروب" اليوم الأحد، مشوارهما في دوري المجموعات، حين يلتقي الوحدة فريق بيروت اللبناني، على أن يواجه "سترونغ جروب" فريق هومنتمن اللنباني.