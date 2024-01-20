أنشيلوتي يعلق على هجوم ريال مدريد على حكام الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - علق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد على الهجوم العنيف من قبل قناة النادي بعد مباراة الديربي أمام أتلتيكو مدريد، في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد وألميريا، حيث قال: "بالتأكيد العودة لخوض المباريات على ملعب البرنابيو أمر مهم للغاية، لذا اللعب على ملعبنا يساعد الفريق، فيسمح لنا المشجعون بتقديم أداءًا أفضل ونريد أن نقوم بعمل جيد".

بينما تطرق للحديث عن هجوم قناة ريال مدريد على الحكام، فقال أنشيلوتي: "بالطبع توجد حرية رأي وتعبير، فيستطيع الجميع قول ما يريدونه ولا داعي لإضافة المزيد في هذا الموضوع".

وأردف: "وأثق في منظومة التحكيم الإسباني".

وعن القضية الشهيرة لنيجريرا، والتي تعلقت باتهام برشلونة بدفع رشوة لنائب رئيس لجنة الحكام السابق، فقال: "ما حدث وما يحدث قيد التحقيق وعلينا أن ننتظر لنرى ما هي القرارات التي ستتخذ في هذا الصدد".

بينما عن الأخطاء التي يرتكبها حراس مرمى ريال مدريد، قال: "حراس المرمى الذين لا يرتكبون الأخطاء غير موجودين، الحراس يرتكبون أخطاء".

وتابع: "كما فعل كيبا ولونين، الجدل حول هذا الأمر يأتي من الخارج، هنا ليس هناك نقاش حول ذلك".