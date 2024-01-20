الوحدة يتقدم على الزمالك بالهدف الأول

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الوحدة الإماراتي ضمن منافسات الدور دور نصف نهائي بطولة كأس الوحدة المقام على ستاد إل نهيان.

وتقدم الوحدة على الزمالك عن طريق اللاعب منصور المنهالي، والذي سدد الكرة لتسكن شباك محمد عواد ذلك في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الثاني.

وكان الشوط الأول من المباراة قد انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المباراة التي يشهدها ملعب إل نهيان.

وبدأ الفارس الأبيض المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى : محمد عواد

الدفاع :عمر جابر، محمود حمدي " الونش"، حمزة المثلوثي، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا، محمد أشرف " روقا"، محمد السيد.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق " شيكابالا" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من.

عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ومحمود علاء ومصطفى الزناري وحاتم سكر وأحمد زكي وسيد عبد الله " نيمار" ومحمد حسام بيسو و إبراهيما نداي وسامسون أكينيولا وعمار ياسر.

فيما جاء تشكيل الوحدة الإماراتي، كالتالي:

في حراسة المرمى : هزاع عمار عبدالحي

في خط الدفاع : محمد علي العبيدي - لوكاس بيمنتا -علاء الدين زهير - خالد الزعابي.

في خط الوسط : ألان ماركيز - منصور صالح برغش - أحمد نور اللهي - عوض الكثيري - افتانديل.

في خط الهجوم : زليمخان باكييف