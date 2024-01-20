منتخب مصر الأولمبي يسقط أمام العراق في دورة دبي

ياسر رشاد - القاهرة - خسر منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره العراق بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، وديا ضمن التحضيرات لخوض منافسات أولمبياد باريس 2024.

ويشارك منتخب مصر في دورة دبي الودية بمشاركة المنتخبات الأولمبية لكل من السعودية وقطر والإمارات.



وكان ميكالي أعلن عن قائمة منتخب مصر الأولمبي لدورة دبي وجاءت كالتالي:

في حراسة المرمى: حمزة علاء – علي الجابري – محمد سيحا

في الدفاع: محمد طارق – حسام عبد المجيد – كريم الدبيس – محمد حمدي إبراهيم – أحمد محمود – أحمد حسام – محمد مغربي – أحمد رضا – أحمد عيد

في الوسط: محمود صابر – أحمد عاطف – مصطفى سعد – عمر خضر – أحمد نادر حواش – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد محمد شحاتة – محمود جهاد

في الهجوم: حسام أشرف – أسامة فيصل

