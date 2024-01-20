رينان لودي يبحث عن الألقاب مع الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل لاعب الهلال، رينان لودي فجر أمس، إلى العاصمة السعودية الرياض، من أجل الالتحاق بفريقه الجديد، قادما من نادي مارسيليا الفرنسي.

وحظي لاعب الهلال رينان لودي باستقبال مميز لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي، وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي تصريحاته بعد الحضور إلى الرياض، حيث قال: «أهلا جماهير الهلال، أنا هنا».

وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع اللاعب البرازيلي؛ ليكون أول صفقات النادي العاصمي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وسينضم لودي إلى الزعيم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار إلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي لمدة 3 سنوات، مقابل 20 مليون يورو، حسب تقارير صحفية متنوعة.

انضم لاعب الهلال رينان لودي إلى مارسيليا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أتلتيكو مدريد، وقد خاض خلال الموسم الحالي 23 مباراة عبر كل المسابقات، وقدم تمريرة حاسمة واحدة، ولم يهز الشباك على الإطلاق.

اللاعب صاحب الـ26 عاما يمتلك 19 مباراة دولية خلال مسيرته مع المنتخب البرازيلي، وكانت أبرز محطات لودي الكروية مع أتلتيكو مدريد، حيث خاض بقميص «الروخي بلانكوس» 118 مباراة في كل البطولات، وسجل 6 أهداف، وقدم 10 تمريرات حاسمة، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت». يذكر أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بفارق 7 نقاط عن نادي النصر صاحب الوصافة، كما تمكن أزرق العاصمة من التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وحجز بطاقة عبوره أيضا إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

ملخص مسيرة رينان لودي الاحترافية:

2016 - 2019 انتقل لأتليتيكو بارانايتسي.

2019 - 2022 انتقل لأتليتيكو مدريد.

2022 - 2023 إعارة لنوتنجهام فورست.

2023 - 2023 انتهاء إعارة لأتليتيكو مدريد.

2023 - 2024 انتقل لأولمبيك مارسيليا.

ألقاب رينان لودي طوال مسيرته: