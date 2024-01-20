فيتوريا يبحث عن بديل صلاح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأكد غياب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر الأخيرة في دور المجموعات لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، أمام كاب فيردي «الرأس الأخضر»، والمقررة إقامتها مساء الاثنين المقبل.

وتعرض مهاجم ليفربول البالغ من العمر (31 عاما) لإصابة خلال تعادل مصر 2-2 مع غانا، خلال الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، مساء أمس الجمعة، فإن تشكيلة «الفراعنة» ستشهد غياب محمد صلاح في مواجهة الرأس الأخضر الحاسمة، بالإضافة إلى مباراة الفريق بالدور ثمن النهائي، في حال التأهل.

وحصد منتخب مصر نقطتين من مباراتيه الأوليين في المجموعة الثانية؛ حيث تعادل بالنتيجة نفسها (2-2) مع موزمبيق وغانا على الترتيب، ليحتل المركز الثاني بالمجموعة.

الفرصة الوحيدة

وتتقدم مصر بنقطة واحدة على غانا الثالثة وموزمبيق الرابعة، لكنها تتخلف بـ4 نقاط عن الرأس الأخضر، التي ضمنت تأهلها بالفعل في صدارة المجموعة. ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على الرأس الأخضر بالجولة الثالثة، لحسم تأهله إلى ثمن النهائي، بعيدا عن أي حسابات أخرى، علما أن قواعد البطولة تنص على تأهل صاحبَي المركزين الأول والثاني بالترتيب النهائي لكل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى ثمن النهائي. ويمثل غياب محمد صلاح ضربة فنية كبيرة لمنتخب مصر. ومع ذلك، يمكن القول إن مدرب الفريق روي فيتوريا يمتلك أكثر من حل فني لتعويض غياب هداف ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليغ».

البديل النموذجي

شارك مصطفى فتحي بديلا لصلاح بالفعل، بعد إصابة الأخير أمام غانا.

وتمكن نجم بيراميدز من تقديم لمسات فنية جميلة بمركز الجناح الأيمن.

ويمتلك فتحي قدرة كبيرة على المراوغة، كما يجيد التسديد، ويتحلى بفعالية لافتة في تسجيل وصناعة الأهداف.

بالإضافة إلى ذلك، يعد المركز المفضل لمصطفى فتحي هو مركز «الجناح الأيمن في خطة 4-3-3»، ما يجعل لاعب الزمالك السابق بديلا نموذجيا لمحمد صلاح.