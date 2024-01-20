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تشكيل ميلان أمام أودينيزي .. جيرو يقود الهجوم

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني ستيفانو بيولي تشكيل فريق ميلان الأساسي الذ سيخوض به مواجهة اليوم ضد أودينيزي في إطار منافسات الجولة 21 من لكرة القدم.

وجاء تشكيل أي سي ميلان للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: ماينان 

الدفاع: كالابريا - كاير - جابيا - ثيو هيرنانديز

الوسط: عدلي - ريجنديرز - لوفتوس تشيك 

الهجوم: بوليسيتش - لياو - جيرو.

يدخل فريق ميلان المباراة وهو في المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة بفارق 9 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يحتل فريق اودينيزي المركز ال16 برصيد 18 نقطة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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