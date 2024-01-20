رد فعل مفاجئ لصلاح محسن على إنستجرام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فعّل صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي خاصية "برايفت" على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، دون إبداء أي أسباب حتى الآن.

يتزامن ذلك مع تصريح مصدر مطلع بالنادي الأهلي، أن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، استبعد "محسن" من قائمة الأهلي لمعسكر الإمارات، كما وافق على رحيله في انتقالات يناير المقبلة.

وأضاف المصدر، صلاح يرتب أموره مع بعض الأندية، كما يتقرب نادي سيراميكا من استعادته مجددًا.

وانضم صلاح محسن للنادي الأهلي في موسم 2017/18 قادما من إنبي، في صفقة بلغت قيمتها حوالي 1.6 مليون يورو.

اقرأ أيضًا:

تغطية اليوم الثامن: أخبار وإحصائيات والقنوات المجانية الناقلة كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديوهات)

المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 من كأس الأمم الإفريقية حتى الآن

أول منتخب يودع كأس الأمم الإفريقية 2023 من دور المجموعات